CaixaBank llança una línia d'ajudes per als afectats pels incendis

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha habilitat un pla extraordinari de mesures de suport per als afectats pels incendis forestals que, durant aquesta setmana, han afectat a diferents zones del territori espanyol, informa l'entitat aquest dijous en un comunicat.
A Castella i Lleó, on el foc, a més d'arrasar milers d'hectàrees d'alt valor natural i agrícola, ha destruït infraestructures rurals, l'entitat ha activat una línia d'ajudes específica per valor de 30 milions d'euros.
Les ajudes es destinaran, d'una banda, a anticipar el cobrament de les indemnitzacions de les companyies asseguradores en pèrdues materials com a vehicles o immobles, de manera que es facilita el ràpid accés de les compensacions a les famílies i negocis que puguin veure's afectats.
La segona línia de suport que ha engegat l'entitat es canalitzarà a través d'AgroBank, la divisió de negoci de CaixaBank dirigida al sector agroalimentari, i està destinada a les inversions que les explotacions agràries o ramaderes puguin precisar per a l'adequació necessària per continuar la seva activitat.
Així mateix, les ajudes que ha activat CaixaBank també estaran disponibles per a clients que ho sol·licitin d'altres zones que s'han vist afectades pels incendis forestals dels últims dies, com la Comunitat de Madrid i Galícia.