Publicat 15/05/2026 13:18

CaixaBank llança l'emissió d'avals en línia per a les seves empreses clients

Archivo - Façana de la seu de CaixaBank a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha llançat l'emissió d'avals en línia de manera immediata per a les seves empreses clients, que podran gestionar els avals directament des de la banca digital, informa en un comunicat aquest divendres.

L'operativa emet avals en format PDF amb signatura digital i fent servir textos predeterminats que ofereix l'entitat, "la qual cosa garanteix seguretat jurídica i agilitat en tot el procés".

Així, l'empresa rep l'aval a l'instant, amb les signatures incorporades i sense necessitat d'intervenció de l'oficina ni els equips de l'entitat.

CaixaBank ha explicat que "suposa un avenç significatiu en la simplificació de tràmits habituals per a les empreses".

Aquests avals també es poden presentar telemàticament davant alguns organismes públics o emetre's en format paper i recollir-se en una oficina.

