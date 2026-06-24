CaixaBank instal·la bancs realitzats amb targetes reciclades en localitats d'Àvila

ISRA DE LA ARENA - CAIXABANK
BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha instal·lat bancs realitzats amb targetes reciclades en les localitats de la província d'Àvila a les quals dona servei amb les seves oficines mòbils, informa en un comunicat aquest dimecres.
Han participat en la presentació de la iniciativa l'alcalde de Serranillos (Àvila), Carlos Cayuela; el vice-president primer de la Diputació d'Àvila, Jesús Martín, i el director territorial de CaixaBank a Castella i Lleó, Gerardo Cuartero.
L'entitat ha explicat que recupera les targetes des de 2019 i els dona una segona vida, i que, fins al moment, ha reciclat 4,6 milions de targetes que equivalen a 23 tones de plàstic.
"Aquesta iniciativa permet reutilitzar materials existents i minimitzar la producció de nous recursos", ha afirmat el banc, que ha recordat que va ser una de les primeres entitats a fabricar les seves targetes amb material 100% reciclat.
Els bancs, donats per CaixaBank als ajuntaments, han estat produïts per un proveïdor certificat i homologat que atén a les recomanacions tècniques recollides en la 'Guia de Transport i Mobilitat Accessibles' i tenen un disseny recte amb respatller i reposabraços.