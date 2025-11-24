CaixaBank inicia aquest dimarts el seu setè programa de recompra d'accions

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank iniciarà aquest dimarts el seu setè programa de recompra d'accions per un import màxim de 500 milions d'euros i amb una durada màxima de sis mesos des del seu llançament.
L'entitat financera ha designat com a gestor del programa Goldman Sachs, que prendrà les seves pròpies decisions en relació amb el moment de realització de la compra dels títols, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.
No es podran comprar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on s'efectuï la compra, en què el volum diari mitjà de cada centre serà el corresponent als 20 dies de negociació anteriors a la data de cada compra.