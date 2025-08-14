CaixaBank incrementa un 25,5% la nova producció de crèdit a empreses fins a juny

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La nova producció de crèdit a empreses de CaixaBank va assolir els 26.970 milions d'euros durant el primer semestre de 2025 --el 55% destinat a pimes--, la qual cosa suposa un increment del 25,5% en comparació del mateix període de l'exercici anterior.
Així mateix, la cartera de crèdit sa a empreses va créixer un 6,7% al juny del present exercici respecte a un any abans, amb 10.672 milions d'euros més, informa l'entitat bancària en un comunicat aquest dijous.
Els fons mobilitzats a empreses han tingut com a finalitat, principalment, el reforç de la seva liquiditat i donar suport a les seves inversions estratègiques, i, en paral·lel, CaixaBank ofereix solucions especialitzades en factoring, confirming i renting.
En l'àmbit internacional, l'entitat bancària ofereix als seus clients-empresa suport mitjançant diverses solucions operatives amb accés efectiu territorial a 156 mercats de diferents països i assessorament per a les seves operacions a l'estranger.
A més, CaixaBank ha llançat el seu nou Pla de Sostenibilitat trienal, que forma part del nou Pla Estratègic 2025-2027, amb el qual mobilitzarà 100.000 milions d'euros en finances sostenibles destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social.