CaixaBank incorpora Afi i Ávoris com a 'partners' per enfortir l'atenció al col·lectiu sènior

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Grup CaixaBank ha incorporat com a 'partners' estratègics Afi i Ávoris per enfortir l'atenció i l'oferta al col·lectiu sènior, informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
"CaixaBank reforça així la seva aposta per la Generació +, la proposta de valor per al segment, que ofereix una gamma completa de productes i solucions destinades a donar resposta als reptes que planteja des del punt de vista de serveis financers la creixent longevitat de la població", explica.
L'acord de cooperació de l'entitat amb Analistes Financers Internacionals (Afi) se circumscriu en la seva participació, a través de la seva filial Afi Sèniors, com a assessor independent dels clients que estiguin interessats a liquar el seu patrimoni immobiliari, bé sigui a través d'una hipoteca inversa, d'una venda de la nua propietat, de l'avançament de lloguers o altres solucions que Afi consideri adequades per a les necessitats de l'usuari.
Aquest contracte de no exclusivitat garanteix que Afi desenvolupi el paper exclusivament d'assessor, sense interès en la comercialització de productes.
El cost del servei l'abona el client, per assegurar la independència de la feina, ja que Afi rebrà el mateix import independentment de si l'operació es formalitza o no; a més, l'usuari podrà triar un altre assessor si així ho desitja i presentar aquest informe durant el procés.