CaixaBank impulsa un servei d'assessorament per tramitar els ajuts de la llei de dependència

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank, en col·laboració amb Qida, ha creat un servei d'assessorament integral a la tramitació dels ajuts de la llei de dependència, informa en un comunicat aquest dimecres.
El servei, que es pot contractar a través de Facilitea, la botiga online de CaixaBank, té com a principal factor diferencial que "fa costat al client fins que se li reconeix un grau per part de l'administració".
L'entitat ha assenyalat que assumeix el risc "en dos moments clau de la tramitació" com són l'inici, amb un assessorament inicial gratuït de la viabilitat de l'obtenció del grau; i durant el procés.
Així, si no s'obté el grau, el servei repeteix les gestions sense cost addicional fins que és atorgat per part de l'administració.
El servei ofereix dues trucades o videotrucades d'assessorament per resoldre "tots els dubtes" i es fa un seguiment actiu, i s'ofereix un resum escrit de cada interacció.