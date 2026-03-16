CaixaBank impulsa l'educació financera de la mà de diferents personatges públics

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha presentat un nou projecte per aprofundir en la importància de l'educació financera en diferents col·lectius, i en el qual reunirà diferents personatges públics perquè comparteixin la seva experiència personal respecte a l'estalvi, la inversió, la jubilació o la planificació familiar.
El projecte, batejat com 'Comptes Pendents', farà reflexionar els participants sobre les decisions, correctes i incorrectes, que han pres i les lliçons apreses, amb l'objectiu de generar paral·lelismes amb l'experiència vital de l'espectador, explica l'entitat aquest dilluns en un comunicat.
Entre els personatges públics que hi participaran es troben el periodista Julio Maldonado, Maldini; l'influencer Cisco García; l'exesportista d'elit Crys Dyaz i els creadors de contingut Nuria Casas i Arnau Roca.
El contingut serà accessible en format digital i adaptat a entorns mòbils i xarxes socials, per afavorir així un consum més natural, ràpid i adaptat, explica l'entitat financera.
L'acció s'afegeix al compromís de CaixaBank amb l'educació financera, per la qual manté una col·laboració amb Funcas des del 2015 i per la qual han desenvolupat diferents campanyes, programes o tallers de divulgació de contingut educatiu.