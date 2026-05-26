CaixaBank impulsa una campanya per captar nòmines amb efectiu o descomptes en tecnologia

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha impulsat una campanya per captar nòmines que ofereix la possibilitat que el client rebi diners en efectiu o descomptes en productes tecnològics, informa en un comunicat aquest dimarts.
La campanya durarà fins a finals d'any i els clients podran accedir a un sistema d'incentius basat en el Cupó Facilitea, per utilitzar-lo en el 'selectplace' de CaixaBank que ofereix productes, serveis i solucions per cobrir les seves diferents necessitats i moments vitals.
Els imports del cupó varien en funció del nivell de la nòmina, i van des dels 400 euros per a nòmines superiors a 2.500 euros als 200 euros per les d'entre 900 i 1.500 euros.
Entre els requisits que han de complir hi ha, a més de la domiciliació de la nòmina, que tinguin un compte amb almenys tres rebuts domiciliats i fer almenys tres compres amb targeta al trimestre.
Aquestes condicions s'hauran de complir durant 24 mesos, a més de mantenir la condició de client durant 24 mesos més, conservant un compte o dipòsit obert a CaixaBank amb un saldo mínim superior a 5 euros.