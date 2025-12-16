CaixaBank impulsa una calculadora d'eficiència energètica per al consum elèctric de les llars

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha impulsat una nova eina d'ús gratuït, integrada dins de CaixaBankNow i l'app del banc, que permet als clients de l'entitat analitzar el consum elèctric de la llar "de manera senzilla i personalitzada", informa en un comunicat aquest dimarts.
El servei que CaixaBank posa a disposició dels seus clients, prestat en col·laboració amb la companyia tecnològica especialitzada en gestió energètica Clevergy, ofereix una anàlisi detallada del consum per franges horàries i dispositius, a més de facilitar recomanacions pràctiques per millorar l'eficiència.
Per utilitzar aquest servei, l'usuari ha de ser client de CaixaBank, registrar-se a Clevergy, i autoritzar l'accés a les seves dades energètiques.
Un cop registrat, podrà rebre informació i recomanacions sobre la varietat de mesures passives i actives vinculades al consum energètic i també és possible rebre una oferta de productes de la llar del catàleg de Facilitea, portal digital del Grup CaixaBank que permet adquirir productes per a la llar, tecnologia i mobilitat, alguns amb certificacions d'eficiència energètica.
Aquesta promoció s'emmarca en els objectius de sostenibilitat de CaixaBank, que s'uneix a altres propostes de l'entitat com la calculadora d'emissions de CO2 per als clients i el servei de mesurament i verificació de la petjada de qualsevol empresa, pime o gran companyia, un cop completin el procés de mesurament de la petjada.
El Pla de Sostenibilitat 2025-2027 de CaixaBank contempla mobilitzar 100.000 milions d'euros en finances sostenibles i, en el tercer semestre del 2025, ha superat els 33.300 milions d'euros en mobilització de finances sostenibles, un 40% més respecte al mateix període del 2024.