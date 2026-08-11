CaixaBank impulsa 300 oficines PRO per reforçar el servei presencial a 2,4 milions de clients

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank promou més de 300 sucursals PRO amb l'objectiu de millorar de forma integral el servei presencial a 2,4 milions de clients, informa l'entitat aquest dimarts en un comunicat.
Es tracta de centres que tenen una mitjana de gairebé vuit empleats i gairebé 7.200 clients, amb l'objectiu de reforçar el seu paper com a punt d'assessorament personalitzat i d'estreta relació; a la Direcció Territorial de Barcelona, el nombre d'oficines PRO actualment és de 9.
Les noves oficines PRO introdueixen millores específiques en la confidencialitat, gràcies a la col·locació de mòduls que combinen transparència i absorció sonora, la qual cosa beneficiarà tant al servei presencial com el realitzat per trucada o videotrucada.
També s'ha millorat la identificació de les àrees de servei i els espais d'espera, amb un disseny que prioritza la comoditat i la claredat de les rutes.
El desplegament del model PRO està dirigit a un grup d'oficines que mantenien formats més tradicionals, reuneixen més de 2.500 professionals i atenen al voltant de 2,4 milions de clients.
"Un enfocament de 360° en el qual la comoditat de l'usuari, l'agilitat i la personalització del servei es prioritzen a través d'un model de servei omnicanal per arribar als clients que prefereixen o necessiten interactuar de formes diferents amb els seus responsables", afirma l'entitat.