CaixaBank implanta la devolució del canvi de pagaments de rebuts als seus caixers a través de Bizum

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha implantat la devolució del canvi de pagaments de rebuts als seus caixers a través de Bizum, en cas que es pagui una multa o un impost en efectiu i no s'introdueixi l'import exacte, informa en un comunicat aquest dimecres.

Paral·lelament, CaixaBank també ha habilitat els seus caixers per acceptar pagaments en efectiu de rebuts, impostos, taxes i multes, un servei que fins ara només es podia fer amb targeta.

Les dues funcionalitats estan disponibles a tots els caixers de l'entitat a Espanya, tant per a clients com per a usuaris que no ho són.

L'usuari només ha d'introduir les dades del rebut o escanejar el codi de barres imprès en el document de pagament per iniciar el procés, i posteriorment introduir l'efectiu.

L'entitat ha explicat que d'aquesta manera "es facilita el pagament de rebuts, impostos, taxes i multes sense cap mena de restricció horària".