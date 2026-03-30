CaixaBank i Ilunion creen una guia per impulsar l'accessibilitat en allotjaments turístics

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank i Ilunion Accessibilidad han creat la guia 'Com fer accessible un allotjament turístic. Requisits legals i funcionals', que té l'objectiu d'impulsar l'accessibilitat en totes les baules del servei dels allotjaments turístics, informa el banc en un comunicat aquest dilluns.
L'objectiu és facilitar que aquests establiments puguin implementar mesures d'accessibilitat que responguin a les necessitats reals dels viatgers, siguin persones amb discapacitat, sènior o tinguin limitacions temporals.
El text recull els requisits legals d'obligat compliment i dona recomanacions per oferir serveis més enllà de la normativa per millorar l'experiència dels hostes.
La línia de negoci del banc en el sector, CaixaBank Hotels & Tourism, distribuirà aquesta guia entre els seus clients i oferirà finançament per a la millora de l'accessibilitat en allotjaments turístics.
El director d'Hotels & Tourism de CaixaBank, David Rico, ha explicat que "el turisme accessible és estratègic per al sector" i que ha d'oferir experiències turístiques inclusives, segures i còmodes.