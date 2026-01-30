CaixaBank guanya 5.891 milions el 2025, un 1,8% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Proposa un dividend complementari de 0,33 euros bruts per acció
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar l'exercici 2025 amb un benefici net de 5.891 milions d'euros, un 1,8% més que el 2024, "pel fort creixement del negoci", informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha assenyalat que va tancar el primer any del seu Pla Estratègic 2025-2027 "superant les expectatives i amb un creixement més gran del previst tant en crèdit com en recursos de clients".
El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que el 2025 va ser "un gran any" per al banc, ja que es van superar els objectius marcats, i ha qualificat l'any de, textualment, molt exitós.
Gortázar ha afegit que, com a conseqüència del bon resultat, s'han "revisat a l'alça els objectius de creixement i rendibilitat" fixats en el Pla Estratègic.
D'altra banda, el consell d'administració del banc ha aprovat proposar a la Junta General d'Accionistes la distribució d'un dividend complementari en efectiu de 2.320 milions, equivalent a 0,3321 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis del 2025, a abonar durant el proper mes d'abril.
Amb aquest dividend, la remuneració a l'accionista de l'exercici 2025 aconseguirà el 59,4% del benefici net consolidat, l'equivalent a 50 cèntims bruts per acció, un 15% interanual més i fins a sumar 3.499 milions.
A més, el consell ha aprovat mantenir el pla de dividends el 2026, amb un dividend a compte d'entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre, i un de complementari per aconseguir la distribució efectiva d'entre el 50% i el 60% del benefici net a final d'any.
NEGOCI
El banc va tancar l'exercici amb un volum de negoci d'1,1 bilions d'euros, un 6,9% interanual més, i la seva cartera de crèdit sa es va incrementar un 7%, amb 24.671 milions més, fins als 376.182 milions.
Així, la cartera de crèdit sa en empreses va pujar en 12.373 milions d'euros (+7,6%), per a l'adquisició d'habitatge ho va fer en 8.484 milions (+6,5%), i en consum, en 2.560 milions (+12,4%).
Els recursos dels clients van aconseguir els 731.936 milions d'euros, un 6,8% més; els recursos en balanç, els 524.626 milions, un 5,8% més, i l'estalvi a llarg termini, els 65.984 milions, un 0,5% més.
Per la seva banda, els actius sota gestió van ser de 202.860 milions (+10,9%), "després de la favorable evolució dels mercats i de les subscripcions", i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i Sicavs va ascendir a 150.947 milions, 13,4% més, i els plans de pensions van aconseguir 51.913 milions, amb un increment del 4,2%.
IMAGIN
L'entitat ha explicat que el neobanc Imagin va tancar l'any amb prop de quatre milions de clients, un 10% més, i un volum de negoci de 22.000 milions, un 25% més.
Ha assegurat que Imagin "és una important palanca per a la captació de clients del Grup CaixaBank", ja que al voltant del 50% dels nous clients a Espanya el són a través del neobanc, que ha aconseguit una quota de mercat en nòmines del 9%.
COMPTE DE RESULTATS
CaixaBank ha assenyalat que l'exercici ha estat marcat per la caiguda dels tipus d'interès, que es va veure compensada "parcialment" per la major activitat comercial, i ha assenyalat que el ROTE es va situar en el 17,5% i la ràtio d'eficiència, en el 39,4%.
El marge d'interessos es va reduir un 3,9% l'any, fins a 10.671 milions, encara que va mostrar "una tendència positiva" en la segona mireu de l'any, amb increments de l'1,4% i l'1,5% en els dos últims trimestres.
Els ingressos per serveis van augmentar un 5,4%, fins a 5.266 milions, i els de dividends es van reduir un 39,1%, fins a 61 milions, després de la venda de Telefònica el 2024, ja que "els resultats atribuïts d'entitats valorades per mètode de la participació creixen un 10,2%, fins a 288 milions d'euros".
El marge brut va ser de 16.270 milions, un 2,5% més, i les despeses d'administració i amortització, de 6.415 milions, un 5% més, per la qual cosa el marge d'explotació va aconseguir 9.855 milions d'euros en el conjunt de l'exercici, un 0,9% més.
D'altra banda, el banc ha assenyalat que l'Impost sobre el marge d'interessos i comissions va ser de 611 milions, per sobre dels 493 milions de l'any anterior.
MOROSITAT
El banc ha assenyalat que, durant 2025, el saldo de dubtosos es va reduir en 1.611 milions d'euros, per la qual cosa la ràtio de morositat es va situar en el 2,1%, cinc desenes per sota del 2,6% del 2024, mentre que la cobertura era del 77%, i el cost del risc va baixar al 0,22%.
Quant a la liquiditat, els actius líquids totals es van situar en 171.830 milions d'euros i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) era del 202%, mentre que la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) va aconseguir el 12,6%, enfront del 12,2% de l'exercici anterior.