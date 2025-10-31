CaixaBank guanya 4.397 milions fins al setembre, un 3,5% més

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici de 4.397 milions d'euros, un 3,5% més que en el mateix període de l'any passat "per la fortalesa del negoci", informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
L'entitat ha assenyalat que els resultats mostren l'impacte de la reducció dels tipus d'interès, que ha estat compensada, "en part", per majors volums d'inversió.
Aquesta reducció dels tipus ha provocat un descens del 4,9% en el marge d'interessos, fins a 7.957 milions, encara que CaixaBank ha assenyalat que l'evolució trimestral del marge d'interessos mostra una tendència positiva, amb un augment de l'1,4% en el tercer trimestre respecte al segon.
El conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que l'entitat avança "amb força" en les seves dos grans eixos estratègics: el creixement sostingut de l'activitat i la transformació del Grup, mitjançant l'adopció de tecnologies innovadores.
Ha afegit que amb la rendibilitat aconseguida i la "sòlida posició financera", el banc ha finançat a 240.000 famílies i empreses i garantit una retribució als seus accionistes que ha definit com a adequada.
INGRESSOS
Els ingressos per serveis van créixer un 5,7%, fins a 3.883 milions, amb un increment del 13,4% en la gestió patrimonial, fins a 1.484 milions, gràcies a l'augment del volum gestionat, i els ingressos per assegurances de protecció s'eleven un 2,2%, fins a 873 milions.
Les comissions bancàries van augmentar un 0,9%, fins a 1.526 milions, per l'evolució de la banca majorista, ja que el banc ha assenyalat que les comissions recurrents es van reduir un 4,6%.
Per la seva banda, els ingressos per dividends van ser de 59 milions (-40,8%), per la venda de la participació a Telefónica, i els resultats atribuïts d'entitats valorades per mètode de la participació van ser de 265 milions (+18,4%).
El marge brut va tancar el període amb 12.118 milions (+2,8%), mentre que el marge d'explotació va ser de 7.319 milions (+1,2%).
CaixaBank ha subratllat que el resultat ha estat impactat per l'impost sobre el marge d'interessos i comissions, i que si s'hagués comptabilitzat de la mateixa forma en 2025 que en 2024, l'augment del benefici seria del 0,6%.
El ROE es va situar en el 15,2%, per sobre del 14,4% del mateix moment de 2024, i la ràtio d'eficiència, en el 39,2%.
CRÈDIT
El banc va tancar els nou primers mesos de l'any amb un volum de negoci d'1,09 bilions d'euros (+6,8%), i els recursos de clients van ser de 720.242 milions d'euros, un 6,8% més.
Els actius sota gestió van pujar un 9,8% interanual, fins a 195.547 milions d'euros, per la favorable evolució dels mercats i de les subscripcions, i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicav's es va situar en 144.714 milions (+12,1%) i els plans de pensions, en 50.833 milions d'euros (+3,7%).
Les subscripcions netes en fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions van arribar als 12.889 milions d'euros en els últims dotze mesos.
Per la seva banda, la cartera de crèdit sa va tenir un increment del 6,7%, fins a 367.874 milions, i la nova producció de crèdit entre gener i setembre va ser de 61.255 milions, un 20% més que en el mateix període de 2025.
Les hipoteques van créixer un 39%, fins a 14.409 milions, amb un 93% a tipus fix; els crèdits al consum, un 12%, fins a 10.121 milions, i el crèdit a empreses, un 16%, fins a 36.724 milions.
MOROSITAT
CaixaBank ha assegurat que té "una taxa de morositat en nivells històricament molt baixos, un confortable nivell de liquiditat i una intensa capacitat de generació orgànica de capital".
El saldo de dubtosos va ser de 889 milions, després de la gestió de la mora i la venda de carteres, i la ràtio de morositat va ser del 2,3%, mentre que els fons per a insolvència estaven en 6.695 milions i la ràtio de cobertura va millorar fins al 72%.
Els actius líquids totals aconsegueixen 173.883 milions d'euros i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) era del 199%.
Quant al capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 12,4%, per l'impacte de Basilea IV i el programa de recompres anunciat aquest divendres, i millora 27 punts bàsics.
IMAGIN
CaixaBank ha detallat que el seu neobanc Imagin va tancar setembre amb 3,9 milions de clients, un 11% més que un any enrere, i un volum de negoci de 20.600 milions, un 24% més.
Ha assenyalat que al voltant de la meitat dels nous clients del banc a Espanya corresponen a Imagin, que ha aconseguit un 9% en la quota de mercat de les nòmines.