CaixaBank guanya 3.203 milions al primer semestre, un 8,5% més que fa un any

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 3.203 milions d'euros, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres.
L'entitat ha explicat que la millora dels resultats és pel "fort dinamisme de l'activitat comercial" i que, entre gener i juny, ha mantingut un intens ritme de creixement del negoci, captació de clients i nòmines, i una millora sostinguda en quotes de mercat.
El conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, ha destacat el creixement de l'activitat comercial i que el grup va obtenir una rendibilitat del 18%: "Els resultats ens permeten mirar al futur amb confiança i seguir complint la nostra funció principal: estar al costat dels clients, recolzar a famílies i empreses, i contribuir al progrés econòmic i social".
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