CaixaBank frega els cinc milions de clients de pagament mòbil i eleva un 34,4% el nombre d'operacions

Els clients de CaixaBank van fer 100,7 milions d'operacions amb el pagament mòbil el mes de juny, la qual cosa suposa un augment del 34,4% en comparació del mateix mes de l'any anterior, segons ha informat a través d'un comunicat.
D'aquesta manera, l'entitat aconsegueix un rècord d'operacions de pagament mòbil i una base de clients "en expansió".
El banc també destaca que durant els últims dotze mesos, el nombre d'usuaris de pagament mòbil ha crescut un 15,3%, fins a aconseguir els 4,85 milions, mentre que el parc de targetes enrolades als dispositius digitals ha augmentat un 12,4% i ja supera els 7,3 milions.
Així, un 38% de compres amb targeta ja es fan a través de dispositius mòbils i 'wearables', una xifra que el banc preveu que continuï augmentant notablement a curt termini.