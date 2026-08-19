Caixabank finança el sector turístic espanyol amb 2.500 milions el primer semestre, gairebé la meitat a Balears

David Zorrakino - Europa Press
MADRID 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Caixabank, a través de la seva divisió Hotels & Tourism, ha concedit 2.500 milions d'euros en finançament al sector hoteler i d'allotjaments turístics a Espanya al llarg del primer semestre de 2026, amb gairebé la meitat concentrada a Balears, fins als prop d'1.200 milions d'euros.
Tal com ha explicat en un comunicat, entre 2020 i 2025 va canalitzar prop de 19.000 milions d'euros cap al sector turístic, acompanyant tant projectes d'expansió com a plans de modernització i millora de la competitivitat.
A més, més de 2.300 operacions de crèdit vinculades van ser formalitzades per l'entitat entre gener i juny, concentrades en la seva major part per les autonomies de Balears, Canàries, Madrid, Catalunya i Andalusia.
En concret, els recursos mobilitzats es van dirigir principalment a la renovació i actualització d'establiments, l'adquisició d'actius hotelers, iniciatives relacionades amb la innovació i la sostenibilitat, així com a cobrir necessitats de circulant i operativa de les companyies.
Al tancament de la primera meitat de 2026, la cartera de crèdit gestionada per CaixaBank Hotels & Tourism superava els 10.500 milions d'euros i la divisió prestava servei a més de 13.800 clients de l'àmbit de l'allotjament turístic.