CaixaBank finança el sector turístic amb 4.300 milions el 2025 a Espanya, un 8,5% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank Hotels & Tourism va superar els 4.300 milions d'euros en finançament al sector hoteler i d'allotjaments turístics el 2025 a Espanya, un 8,5% interanual més, informa en un comunicat aquest dimarts.
Durant l'any passat, la línia de negoci del mercat turístic de l'entitat va formalitzar més de 4.400 operacions de crèdit, més de 800 per sobre de les registrades el 2024, la qual cosa suposa un increment del 22,7%.
El banc ha destacat els nivells d'activitat registrats a les Balears, Catalunya, Madrid, les Canàries i Andalusia, les comunitats autònomes que van concentrar el volum més gran de finançament.
Ha explicat que la majoria de les operacions es van destinar a projectes de reforma i modernització d'allotjaments turístics, adquisició d'establiments, iniciatives orientades a la innovació i la sostenibilitat, a més del suport a l'operativa diària de les empreses mitjançant solucions de circulant.
Ha afegit que gestiona una cartera de crèdit de més de 10.000 milions, la qual cosa "reflecteix de manera inequívoca l'aposta decidida de CaixaBank per la indústria turística"