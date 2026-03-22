CaixaBank finança amb 450 milions projectes relacionats amb la gestió sostenible d'aigua

L'entitat redueix el seu consum d'aigua en un 45% des de 2022
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha finançat a projectes relacionats amb la gestió d'aigua per valor de 450 milions d'euros, l'equivalent al tractament anual de 124 milions de metres cúbics, segons dades de l'informe Green Bonds Report 2025, informa l'entitat en un comunicat aquest diumenge en la commemoració del Dia Mundial de l'Aigua.
L'entitat ha explicat que aquest volum d'inversió forma part de la cartera identificada a tancament de 2024 per a l'emissió de bons verds, i que inclou la gestió sostenible de l'aigua i de les aigües residuals com a categoria verda elegible.
Ha afegit que aquest marc permet identificar i destinar finançament a projectes hídrics mitjançant bons i préstecs sostenibles, i detalla l'ús dels fons, el procés d'avaluació i selecció de projectes i el report d'assignació i impacte, de manera que les operacions relacionades amb aigua s'articulen amb criteris i procediments definits.
D'altra banda, ha explicat que el document té en compte la gestió de l'aigua en l'operativa interna de l'entitat i que ha reduït el seu consum d'aigua en un 45% des de 2022.
Ha recordat que el Pla de Gestió Ambiental 2025-2027 porta la gestió de l'aigua en l'operativa diària amb tres palanques: mesurament i seguiment de consums; priorització d'actuacions en seus situades en zones d'estrès hídric, i bones pràctiques internes per reduir el desaprofitament.
AGROBANK
CaixaBank ha subratllat que, a través d'AgroBank, compta amb finançament específic i programes d'innovació orientats a l'ús eficient de l'aigua i a la digitalització del camp.
Ha posat com a exemple el Préstec Agroinversión Sostenible, llançat junt amb MicroBank, que permet finançar sistemes de reg i reutilització de l'aigua amb l'objectiu de reduir almenys un 10% el consum.
D'altra banda, la III edició d'AgroBank Tech Digital INNovation va impulsar solucions de precisió i gestió de l'aigua en 2025, i es va apostar per AgroBank Hub, la plataforma online d'AgroBank per impulsar la digitalització i la sostenibilitat del sector.