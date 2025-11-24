CaixaBank finalitza el seu sisè programa de recompra d'accions després de desemborsar 500 milions d'euros

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha finalitzat el seu sisè programa de recompra d'accions, pel qual ha adquirit 61.044.767 títols que representen el 0,86% del capital social de la companyia, després de desemborsar 500 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Fins la setmana passada, el banc havia abonat 498,5 milions d'euros per 60.882.702 accions pròpies, i fins aleshores ha executat el 99,7% d'aquest programa de recompra.
L'entitat ha recordat que el propòsit del programa de recompra era reduir el capital social de CaixaBank mitjançant l'amortització de les accions pròpies que s'adquirissin en aquest àmbit, a l'empara dels acords de reducció de capital aprovats per la junta general ordinària d'accionistes.
El banc va anunciar aquest programa de recompra d'accions el passat mes de gener i el va engegar el 16 de juny.
El gestor del programa ha estat Goldman Sachs, que ha pres les seves pròpies decisions en relació amb el moment de les compres dels títols.
En tot cas, CaixaBank va informar que en qualsevol dia de negociació no es podrien comprar més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on s'efectuï la compra, i el volum diari mitjà de cada centre de negociació és el corresponent als vint dies de negociació anteriors a la data de cada compra.
NOU PROGRAMA DE RECOMPRA
CaixaBank ha aprovat un nou programa de recompra d'accions per un import màxim de 500 milions d'euros, el setè que l'entitat posarà en marxa.
L'inici del nou programa es comunicarà un cop conclogui l'actual pla de recompra i tindrà una durada màxima de sis mesos a partir de la seva promoció.
L'entitat ha detallat que el nombre màxim d'accions que adquirirà dependrà del preu mitjà de les compres, tot i que ha precisat que, en cap cas, les accions pròpies podran superar el 10% del capital social.