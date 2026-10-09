CaixaBank executa gairebé dos terços del seu programa de recompra de 500 milions

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha obtingut una execució del 63,81% en la vint-i-tresena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar el passat mes de maig per un import de 500 milions d'euros, segons ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha fet servir més de 319 milions d'euros per adquirir una mica més de 26 milions d'accions pròpies.
Només en l'última setmana, el banc ha recomprat 835.893 accions per més de 10 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'obté l'import monetari màxim o si concorregués cap circumstància que així ho exigís. BNP Paribas està actuant com a gestor del programa.
L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on es faci la compra.
Les recompres es fan al Mercat Continu, a DXE Europa, a Turquoise Europe i a Aquis Exchange.