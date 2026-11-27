MADRID 27 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha aconseguit una execució del 78,84% la trentena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar el passat mes de maig per un import de 500 milions d'euros, segons ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha fet servir més de 394 milions d'euros per obtenir prop de 32,5 milions d'accions pròpies.
Només l'última setmana, el banc ha recomprat gairebé un milió de títols per 11,3 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions, que té com a gestor BNP Paribas, té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'obté l'import monetari màxim o si concorregués alguna circumstància que així ho exigís.
L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on es faci la compra.
Les recompres es fan al Mercat Continu, DXE Europa, Turquoise Europe i Aquis Exchange.