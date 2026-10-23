CaixaBank executa gairebé el 70% del seu programa de recompra de 500 milions

MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha assolit una execució del 68,01% en la vint-i-cinquena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar el passat mes de maig per un import de 500 milions d'euros, segons ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Aquestes darreres setmanes ha fet servir més de 340 milions d'euros per adquirir gairebé 28 milions d'accions pròpies i només en l'última el banc n'ha recomprat 877.581 per gairebé 12 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'arriba a l'import monetari màxim o si concorregués cap circumstància que ho exigís.
BNP Paribas actua com a gestor del programa.
L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació en el qual es faci la compra.
Les recompres es fan en el Mercat Continu, DXE Europa, Turquoise Europe i Aquis Exchange.