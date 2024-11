CaixaBank executa gairebé el 16% de la seva recompra d'accions en la segona setmana del seu nou programa

MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha executat el 15,83% de la seva recompra d'accions en la segona setmana del seu nou programa, l'import màxim del qual s'ha fixat en 500 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, ha adquirit en la segona setmana de programa 9,97 milions de títols, a un preu mig ponderat de 5,1329 euros i un import de més de 51,19 milions d'euros. En total, l'entitat porta recomprades 15.112.459 accions per un import conjunt de 79,17 milions d'euros.

CaixaBank va anunciar aquest nou programa de recompra d'accions el passat 31 d'octubre i el va engegar el 19 de novembre.

El gestor del programa és Goldman Sachs, que prendrà les seves pròpies decisions en relació amb el moment de realització de les compres dels títols.

En tot cas, CaixaBank ha informat que no podran comprar-se en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions en el centre de negociació on s'efectuï la compra, sent el volum diari mig de cada centre de negociació el corresponent als vint dies de negociació anteriors a la data de cada compra.

El programa tindrà una durada màxima de sis mesos des de la seva data d'inici. Fins avui, els programes anunciats per CaixaBank en el marc del pla estratègic 2022-2024 sumen 3.800 milions d'euros.