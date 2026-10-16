CaixaBank executa dos terços del seu programa de recompra de 500 milions

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha obtingut una execució del 65,96% en la vint-i-quatrena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar el passat mes de maig per un import de 500 milions d'euros, segons ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha fet servir més de 329 milions d'euros per recaptar gairebé 27 milions d'accions pròpies.
Només en l'última setmana, el banc ha recomprat 905.412 accions per gairebé 12 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'obté l'import monetari màxim o si concorregués alguna circumstància que ho exigís.
BNP Paribas actua com a gestor del programa. L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on es faci la compra.
Les recompres es fan en el Mercat Continu, a DXE Europa, a Turquoise Europe i a Aquis Exchange.