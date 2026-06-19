CaixaBank executa una cinquena part del seu programa de recompra de 500 milions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 juny (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha assolit una execució del 20,29% en la setena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar al maig per un import de 500 milions d'euros, segons ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha fet servir una mica més de 101,4 milions d'euros per fer-se amb una mica més de 8,9 milions d'accions pròpies. Solament en l'última setmana, el banc ha recomprat 1,21 milions d'accions per un total de 14,8 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, tot i que el banc el pot finalitzar abans si s'assoleix l'import monetari màxim o si concorregués alguna circumstància que així ho exigís.
BNP Paribas està actuant com a gestor del programa. L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions en el centre de negociació on es faci la compra. Les recompres es faran en el Mercat Continu, en DXE Europa, en Turquoise Europe i en Aquis Exchange.