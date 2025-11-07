CaixaBank executa el 91,7% de la seva recompra d'accions en la 21a setmana del seu programa

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha executat el 91,7% de la seva recompra d'accions en la 21a setmana del programa, l'import màxim de la qual s'ha fixat en 500 milions d'euros, segons ha informat aquest divendres l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, en aquesta nova setmana del programa ha adquirit 2.006.398 títols, a un preu mitjà ponderat de 9,1204 euros i un import pròxim als 18,3 milions d'euros.
D'aquesta manera, en les 21 primeres setmanes d'aquest programa, l'entitat porta recomprades 56.580.310 accions, que representen un import de gairebé 458,6 milions d'euros.
CaixaBank va anunciar aquest nou programa de recompra d'accions, el sisè, el passat mes de gener i el va engegar el 16 de juny.
El gestor del programa és Goldman Sachs, que prendrà les seves pròpies decisions en relació amb el moment de les compres dels títols.
En tot cas, CaixaBank ha informat que no es podran comprar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions al centre de negociació on s'efectuï la compra, i el volum diari mitjà de cada centre de negociació és el corresponent als vint dies de negociació anteriors a la data de cada compra.
El programa tindrà una durada màxima de sis mesos des de la seva data d'inici.
NOU PROGRAMA DE RECOMPRA
CaixaBank ha aprovat un nou programa de recompra d'accions per un import màxim de 500 milions d'euros, el setè que l'entitat posarà en marxa.
L'inici del nou programa es comunicarà un cop conclogui l'actual pla de recompra i tindrà una durada màxima de sis mesos a partir de la seva promoció.
L'entitat ha detallat que el nombre màxim d'accions que adquirirà dependrà del preu mitjà de les compres, tot i que ha precisat que, en cap cas, les accions pròpies podran superar el 10% del capital social.