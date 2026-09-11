CaixaBank executa el 57% del seu programa de recompra de 500 milions

MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha assolit una execució de gairebé el 57% en la dinovena setmana del programa de recompra d'accions pròpies que va anunciar el maig per un import de 500 milions d'euros, ha notificat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En el conjunt d'aquestes setmanes ha emprat gairebé 285 milions d'euros per fer-se amb una mica més de 23,3 milions d'accions pròpies.
Només l'última setmana, el banc ha recomprat 481.675 accions per prop de 6,4 milions d'euros.
Aquest programa de recompra d'accions té una durada màxima de sis mesos, encara que el banc pot acabar-ho abans si s'assoleix l'import monetari màxim o si concorregués alguna circumstància que així ho exigís. BNP Paribas està actuant com a gestor del programa.
L'entitat no pot superar en qualsevol dia de negociació més del 25% del volum diari mitjà de les accions en el centre de negociació on es faci la compra. Les recompres es faran al Mercat Continu, a DXE Europa, a Turquoise Europe i a Aquis Exchange.