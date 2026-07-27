CaixaBank estrena un nou model d'oficines Pro per millorar l'experiència dels clients

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha posat en marxa un nou model d'oficines Pro orientat a millorar de manera integral l'experiència dels clients, informa en un comunicat aquest dilluns.
La voluntat és aplicar aquest concepte a les oficines convencionals "més rellevants de la xarxa", i el banc preveu superar les 300 oficines transformades.
Aquests centres tenen una mitjana de gairebé 8 treballadors i prop de 7.200 clients, i incorporaran millores específiques en confidencialitat, amb mòduls que combinen transparència i fonoabsorbència, a més de millores en la identificació de zones d'atenció i espais d'espera.
El banc ha explicat que aquestes oficines permetran una gestió "més eficient i àgil dels fluxos de persones i de les tasques dels equips", la qual cosa es tradueix en més temps per a l'assessorament i en una relació més pròxima amb cada client.
Aquest nou model se centra en "oficines de proximitat, amb un elevat volum d'activitat i claus en el dia a dia per a una base àmplia de clients recurrents".