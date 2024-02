CaixaBank estrena la campanya corporativa 'L'Illa' per donar a conèixer la seva dimensió social

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha estrenat la campanya corporativa 'L'Illa' per reforçar "la visibilitat de la seva contribució al desenvolupament econòmic i social" als territoris on opera.

Segons un comunicat de l'empresa d'aquest dilluns, la campanya aborda cinc "aspectes clau" de la seva contribució social: inclusió financera del col·lectiu sènior, proximitat i suport al territori, finançament a emprenedors, foment de la formació professional i voluntariat.

En les diferents peces que componen la campanya, veïns d'una illa remota expliquen com han posat en marxa els seus projectes, "per a continuació exposar com ho han fet" els clients de CaixaBank amb el suport de l'entitat.