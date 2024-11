CaixaBank espera duplicar el seu creixement fins al 2027 i que la rendibilitat superi el 15%

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha presentat aquest dimarts el seu nou pla estratègic per als anys 2025 al 2027, i en ell es compromet a duplicar el seu ritme de creixement en crèdits i assolir una tornada sobre capital tangible (ROTE, per les seves sigles en anglès) superior al 15%.

Segons la documentació publicada aquest dimarts, l'entitat bancària espera assolir una taxa de creixement anual composada en volum de negoci del 4% els pròxims tres anys. Això és el doble del 2% que ha registrat en el trienni 2022 al 2024.

El banc espera aprofitar "les oportunitats i fortaleses que posseeix en tots els segments de clients tant a Espanya com Portugal", segons ha detallat. La plataforma digital per a joves Imagin "continuarà sent clau" i es preveu impulsar nous productes i serveis.

Es llançarà una proposta de valor millorada per a empreses i particulars. Per a llars, CaixaBank confia en "tornar a la senda de creixement" en hipoteques, amb un creixement anualitzat en el trienni superior al 2%. El banc espera créixer a un ritme superior del 6% en crèdit al consum i a més del 5% en crèdit a empreses.

Aquest creixement es recolzarà en un creixement anualitzat mig del 4% en recursos de clients, per sobre del 3% assolit en el trienni actual. Això es tradueix en un alça més del 3% cada any en dipòsits de clients i de més d'un 6% en gestió patrimonial.

Per al col·lectiu sènior es planteja llançar solucions financeres lligada a la dependència, l'envelliment i l'augment de l'esperança de vida.

Pel que fa a les empreses, l'entitat llançarà "noves solucions especialitzades" en el segment de pimes i banca corporativa. L'objectiu és que a través de CIB (banca corporativa i d'inversió) s'augmenti la vinculació dels clients i es consolidi a la Caixa com a "referent" en mercats internacionals.