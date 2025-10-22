CaixaBank i Enisa impulsen la 19a edició dels Premis EmprènXXI

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank i el Ministeri d'Indústria i Turisme, a través d'Enisa, han presentat aquest dimecres la 19a edició dels Premis EmprènXXI, que enguany se centren en els projectes que generen valor a través de la innovació, milloren la vida de les persones i cuiden el planeta amb solucions tecnològiques.
Aquests premis estan dirigits a empreses de base tecnològica i innovadora amb seu a Espanya i Portugal i constituïdes des de l'1 de gener del 2022, i les candidatures es poden presentar fins al 4 de desembre al web dels guardons, informa el banc en un comunicat.
Els guanyadors d'aquesta edició rebran premis en metàl·lic i accions d'acompanyament i visibilitat que sumaran prop de 800.000 euros, i està previst lliurar 19 premis regionals a les empreses amb més impacte al seu territori, que rebran un premi de 6.000 euros.
En l'edició d'enguany s'atorgaran vuit Premis Reptes del Demà amb una dotació de 15.000 euros a les start-ups que ofereixen les millors solucions en les categories de Business Transformation, Human & Wellbeing i Living Planet.
Així mateix, s'atorgaran dos premis accèssit de 9.000 euros per reconèixer la innovació en Impacte Social i Innovació Disruptiva, i es lliurarà el Reconeixement AlumniXXI a l'Escalabilitat a l'empresa de la comunitat DayOne AlumniXXI amb una trajectòria destacada pel seu creixement i impacte global.