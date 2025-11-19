CaixaBank Dualiza i la Cambra d'Espanya reforcen la seva aliança per impulsar l'FP i l'ocupabilitat juvenil

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundació CaixaBank Dualiza i la Cambra de Comerç d'Espanya han subscrit un nou conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives conjuntes orientades a la millora de la formació professional (FP) a Espanya i a l'impuls de l'ocupabilitat juvenil.
En concret, la Cambra de Comerç ha explicat que el conveni consolida i amplia la col·laboració iniciada el 2023, que ha permès accions de difusió, acompanyament empresarial i formació en competències transversals.
Així mateix, l'acord articula quatre eixos d'actuació que es desplegaran en l'àmbit espanyol a través de la xarxa de Cambres de Comerç: Les jornades de difusió de l'FP, el programa formatiu en 'soft skills', el programa 'Suport a tutors d'FP de micro i petites empreses' i el programa 'Som FP'.
Al seu torn, la directora general de la Cambra de Comerç d'Espanya, Inmaculada Riera, ha assegurat que la col·laboració amb CaixaBank Dualiza és una "oportunitat" per continuar enfortint la formació professional a tot Espanya. "El nostre objectiu és que cada cop més pimes vegin l'FP com una eina estratègica per créixer i millorar la seva competitivitat", ha afegit.
"La col·laboració amb la Cambra d'Espanya ens dona l'oportunitat de reforçar la nostra aposta per un model educatiu connectat amb la realitat empresarial i capaç de generar oportunitats per a tothom", ha subratllat, per la seva banda, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis.