CaixaBank distribuirà un dividend de 16,79 cèntims per acció el 7 de novembre

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha anunciat que distribuirà un dividend a compte de 16,79 cèntims per acció a pagar el proper 7 de novembre a càrrec del 40% del benefici net consolidat del primer semestre de 2025, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
L'import total del dividend serà de 1.181 milions d'euros i ha estat aprovat pel consell d'administració de l'entitat.
S'emmarca en el pla de dividends aprovat per a aquest exercici, que preveu la distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, a abonar en dos pagaments: novembre i abril --subjecte a aprovació de la Junta d'Accionistes--.