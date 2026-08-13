CaixaBank destina 5.500 milions a nou finançament d'empreses de Barcelona fins a juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha destinat més de 5.500 milions d'euros a nou finançament a empreses de Barcelona durant el primer semestre de 2026, representant un augment del 16% respecte al mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest dijous.
Aquest volum de finançament s'ha canalitzat a través de 13.966 operacions dirigides principalment a petites, mitjanes i grans empreses de Barcelona "amb l'objectiu d'enfortir la seva liquiditat i recolzar les seves inversions estratègiques", explica l'entitat.
En a més, CaixaBank ofereix solucions financeres especialitzades com factoring, factor invers i el lloguer, adaptats tant a les necessitats de capital circulant com a projectes a llarg termini.
La directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, ha destacat "el suport constant del banc al teixit empresarial, un motor de competitivitat, innovació i creació de valor, i un element clau per al desenvolupament econòmic i social del nostre medi ambient".
PLA ESTÍMUL
Així mateix, CaixaBank també posa a la disposició dels seus clients empresarials el Pla d'Estímul d'Inversions, mitjançant un equip d'especialistes que analitza la situació de cada empresa per oferir finançament a mesura que impulsi la seva competitivitat i creixement.
A Barcelona, el banc disposa de 28 oficines i centres especialitzats dedicats exclusivament a satisfer les necessitats del segment empresarial mitjançant un equip de professionals experts.