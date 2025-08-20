CaixaBank destina 4.800 milions a finançar empreses a Barcelona en el primer semestre

L'objectiu és reforçar la liquiditat i recolzar plans d'expansió, juntament amb inversions estratègiques
BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha destinat prop de 4.800 milions a finançar empreses a Barcelona durant els 6 primers mesos de l'any, amb l'objectiu de reforçar la seva liquiditat i recolzar plans d'expansió i inversions estratègiques, informa l'entitat en un comunicat aquest dimecres.
Aquest volum de crèdit suposa un creixement del 28% respecte a les xifres del mateix període de l'any passat i s'ha canalitzat a través d'un total de 13.988 operacions.
Segons explica CaixaBank, els fons s'han dirigit principalment a petites, mitjanes i grans empreses de la ciutat, a les quals s'ha ofert també solucions financeres especialitzades com el factoring, el confirming i el retiring.
A Barcelona, l'entitat bancària compta amb 16 centres i 13 oficines especialitzades, dedicades exclusivament a atendre les necessitats del sector empresarial amb equips de professionals experts que ofereixen propostes de valor diferencial basades en la gestió integral.
Així mateix, CaixaBank posa a la disposició dels seus clients empresarials el Pla d'Estímul a la Inversió, amb el qual equips d'especialistes estudien la situació de cada empresa per tal d'oferir finançament a mesura que creixen i milloren la seva competitivitat.
"MOTOR ESSENCIAL" DEL DESENVOLUPAMENT
La directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, ha subratllat que les empreses són "motor essencial del desenvolupament econòmic i social del nostre territori", destacant, en les seves paraules, la solidesa del compromís de l'empresa amb elles.
CaixaBank compta amb 214 centres d'empresa repartits per tot el territori espanyol, amb 2.300 professionals qualificats i amb experiència en diferents àrees de coneixement.