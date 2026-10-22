CaixaBank desplega la seva app en el 'market place' de ChatGPT

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha activat una app a ChatGPT com a part de la seva "estratègia d'innovació en banca digital i ús d'intel·ligència artificial generativa", informa en un comunicat aquest dijous.
La iniciativa permet als seus clients particulars consultar informació sobre productes financers, comparar alternatives i accedir de manera conversacional a continguts de l'entitat, a través d'una eina concebuda "com un canal addicional d'informació i acompanyament en la presa de decisions".
Els usuaris de ChatGPT poden localitzar i instal·lar l'app oficial de CaixaBank dins l'ecosistema d'aplicacions d'una plataforma que "s'ha convertit en un dels assistents conversacionals més estesos a escala global".
La iniciativa, informa CaixaBank, respon a la "creixent adopció de plataformes d'intel·ligència artificial generativa com una eina habitual per buscar informació, comparar productes i resoldre dubtes".
Amb aquest llançament, CaixaBank "avança en els seus models de relació amb els clients en entorns conversacionals, que estan transformant la manera en què els usuaris interactuen amb els serveis digitals", i té com a objectiu explorar noves maneres d'interactuar amb els clients i avançar en el desenvolupament de serveis digitals basats en IA.