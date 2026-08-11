CaixaBank DayOne supera els 5.500 clients i es "consolida" com a aliat de l'ecosistema emprenedor

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
DayOne, la divisió de CaixaBank especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, "consolida el seu posicionament com a banc de referència de l'economia de la innovació" després de registrar un creixement sostingut durant el primer semestre de 2026, informa l'entitat en un comunicat aquest dimarts.
En els sis primers mesos de l'any, DayOne ha incrementat un 5% la seva base de clients respecte al tancament de 2025 i supera els 5.500 clients; així mateix, ha registrat "una evolució molt positiva" de la seva activitat comercial, amb un creixement de l'11,9% de la nova producció d'inversió en el primer semestre en comparació del mateix període de l'any anterior.
"Més enllà de la seva activitat financera, DayOne exerceix un paper clau com a dinamitzador de l'ecosistema emprenedor i innovador a Espanya a través d'iniciatives que impulsen el creixement i la visibilitat de les startups", afegeixen.
Entre elles destaquen els Premis EmprendeXXI, amb més de 1.000 candidatures presentades en la seva última edició i que en les seves 19 edicions ha invertit més de 10 milions d'euros en premis i accions d'acompanyament, que han beneficiat a més de 560 empreses.
"Aquestes xifres reflecteixen el compromís sostingut de DayOne amb el desenvolupament de l'emprenedoria, contribuint no només a facilitar l'accés a finançament, sinó també a accelerar el creixement de projectes innovadors, fomentar la connexió entre emprenedors i inversors i enfortir la competitivitat del teixit empresarial tecnològic", afirmen des de l'entitat.