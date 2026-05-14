Actualitzat 14/05/2026 12:55

CaixaBank crea una plataforma de compravenda de crèdits de carboni

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

CaixaBank CIB ha creat una plataforma de compravenda de crèdits de carboni, una eina dissenyada per facilitar a clients corporatius i empreses la compensació voluntària d'emissions de diòxid de carboni, informa en un comunicat aquest dijous.

La plataforma s'integra en el mercat voluntari de carboni i permet a les empreses "adquirir i vendre crèdits de carboni de manera senzilla, segura i transparent".

CaixaBank actua com a intermediari únic i duu a terme la identificació i recerca de crèdits de carboni per al client, a més de la relació i operativa amb els diferents participants del mercat i de la gestió dels processos necessaris per executar les operacions.

La plataforma ha estat pensada "per integrar-se en el dia a dia de les empreses, oferint múltiples beneficis operatius" com centralitzar la gestió d'aquests crèdits o oferir assessorament personalitzat.

A més, l'eina facilita identificar la qualitat dels crèdits i en millora la traçabilitat mitjançant la utilització de registres internacionals reconeguts.

