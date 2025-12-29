CaixaBank crea l'Oficina d'IA per garantir que tots els seus projectes compleixen amb la regulació

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha impulsat l'Oficina d'Intel·ligència Artificial (IA), dependent de la Direcció de Mitjans i amb abast per a tot el grup, per garantir que tots els projectes corporatius vinculats a aquesta tecnologia compleixen amb la regulació i aporten valor real per al negoci.
L'Oficina neix d'uns principis d'IA responsable definits per CaixaBank, en compliment de la legislació vigent i "alineats amb els valors ètics del grup", amb quatre funcions: gobernança, operació, estratègia i cultura, informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.
Integrada per un equip de nova creació, també té l'objectiu de ser una finestreta única, un punt d'entrada al que poden acudir tots els empleats del grup per traslladar consultes, suggeriments o necessitats de casos d'ús de IA.
En el Pla Estratègic 2025-2027, CaixaBank ha dissenyat el seu full de ruta en processos i tecnologia, que comptarà amb una inversió global de 5.000 milions d'euros.
Inclou plans per renovar els actuals canals i el desenvolupament de noves capacitats comercials i de servei al client de la mà de la IA generativa.