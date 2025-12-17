CaixaBank crea un catàleg específic per a empreses agroalimentàries a Facilitea

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha creat un catàleg específic per a empreses i professionals agroalimentaris dins el portal Facilitea, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'espai ofereix una selecció de productes i serveis "essencials" per a l'activitat diària del sector, amb condicions de finançament exclusives i avantatges diferencials.
L'objectiu és impulsar la digitalització i competitivitat del sector agroalimentari, facilitant l'accés a tecnologia i equipament d'última generació per a pagesos, ramaders o empreses agroalimentària.
El catàleg arrenca amb cinc categories principals: Electrònica, Eines, Motor, Protecció i Programari, que s'aniran ampliant progressivament amb nous proveïdors i productes de primeres marques.
La iniciativa respon a l'estratègia de CaixaBank de reforçar el seu compromís amb la qualitat, la confiança i el desenvolupament sostenible del sector agroalimentari.