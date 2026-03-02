CaixaBank crea una campanya per impulsar les altes digitals i ofereix un any de Movistar Plus+

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha creat una nova campanya per sumar noves altes digitals en el seu compte online, amb l'oferta d'un any gratuït de la plataforma Movistar Plus+, informa en un comunicat aquest dilluns.
Per aconseguir l'oferta, s'ha d'obrir un nou compte, activar Bizum i fer tres pagaments amb targeta abans del 31 de maig.
A aquesta oferta es podran acollir els usuaris que facin una nova alta en el compte online de CaixaBank, ja sigui per l'aplicació mòbil o pel web.
El benefici d'un any de Movistar Plus+ sense cost s'aplicarà sobre una subscripció que no estigui activa en el moment d'aplicar la promoció.
El banc ha recordat que, el 2025, va guanyar 390.000 clients, i ha subratllat que té "un catàleg de productes que es renova constantment per atendre les necessitats financeres dels clients".