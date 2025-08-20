CaixaBank concedeix 8.300 milions per a la internacionalització de les empreses en el primer semestre

Aquest volum de crèdit representa un 8,7% interanual més
BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha concedit en els sis primers mesos de l'any uns 8.300 milions d'euros en crèdits per potenciar la internacionalització de les empreses espanyoles, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Aquest volum de crèdit, que suposa un creixement interanual del 8,7%, s'enfoca principalment a finançar operacions d'importació i exportació, així com en projectes associats a l'activitat internacional de les companyies.
L'empresa també ofereix, mitjançant cent especialistes de la seva àrea de comerç exterior, un assessorament integral en matèria d'internacionalització empresarial.
A més, ha desenvolupat opcions de finançament a mida i una àmplia gamma de solucions digitals que permeten gestionar transaccions internacionals completament en línia.
Així, l'entitat financera compta amb una quota de mercat en crèdits d'importació del 27,4% i del 30,4% en crèdits d'exportació, i supera el 30% en volum d'avals emesos i rebuts.
ACORD AMB CESCE
Amb l'objectiu de "seguir aportant valor a les empreses", CaixaBank ha signat un acord amb la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació (Cesce) que estableix un marc de cooperació per difondre entre els clients de l'entitat la cobertura de crèdit subministrador.
L'acord ha estat subscrit pel director de CaixaBank Empreses, Marc Benhamou, i el president executiu de Cesce, Pablo de Ramón-Laca.
Mitjançant aquesta signatura, les empreses clients de CaixaBank podran accedir amb més facilitat a les pòlisses de crèdit subministrador per compte de l'Estat, una modalitat d'assegurança que ofereix cobertura a les empreses espanyoles exportadores.