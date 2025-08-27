CaixaBank concedeix 2.500 milions de finançament al sector hoteler en el primer semestre (+45%)

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank, a través de la seva línia especialitzada Hotels & Tourism, ha tancat el primer semestre de l'any amb 2.513 milions d'euros en finançament concedit al sector hoteler i d'allotjaments turístics a Espanya, el que suposa un 44,8% més respecte al mateix període de l'any passat.
Aquest volum s'ha formalitzat en un total de 2.357 operacions de crèdit signades, la qual cosa suposa un augment interanual del 24,2%, segons ha informat l'entitat financera aquest dimecres en un comunicat.
Per territoris, les Illes Balears continuen liderant la concessió de crèdit, amb un volum de 667 milions d'euros en els primers sis mesos de l'any.
Segueix Barcelona, amb 662 milions i, a continuació, la resta de Catalunya, amb 260 milions.
Altres territoris que destaquen són Andalusia, on s'han concedit 209 milions; Madrid, amb 176 milions euros finançats, i Canàries, amb 169 milions.
PROJECTES DE REFORMA
Els hotels i allotjaments turístics han destinat la major part dels fons a projectes de reforma i modernització d'allotjaments turístics i a l'adquisició de nous establiments.
El finançament també s'ha invertit en iniciatives d'innovació i sostenibilitat, així com a cobrir necessitats operatives mitjançant productes de circulant.
La línia especialitzada Hotels & Tourism compta amb equips d'especialistes en l'àmbit hoteler, que acompanyen a prop dels 2.300 experts en assessorament empresarial de l'entitat, distribuïts en més de 200 centres i oficines.