CaixaBank compra 166 milions d'un CoCo que va emetre el 2018

CaixaBank ha recomprat uns 166 milions d'euros als tenidors d'unes participacions preferents contingentment convertibles ('CoCo', en l'argot financer) que va emetre el 2018 per 1.250 milions d'euros, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La setmana passada va obrir aquesta recompra, a la qual s'han afegit tenidors d'aquestes participacions oferint 'papers' per un valor del 40% del que quedava en circulació.
Ja al gener, CaixaBank va presentar una primera oferta de recompra d'aquest instrument, a la qual van acudir tenidors del bo per un valor de 835,6 milions d'euros.
La nova oferta, per tant, anava dirigida als 414,4 milions d'euros que no es van recomprar aleshores.
Amb aquesta nova recompra, l'import en circulació se situa en 248,4 milions d'euros. El preu de compra ofert era d'un 101,2%, és a dir, un 1,2% per sobre del nominal que es va invertir en els bons.