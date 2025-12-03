CaixaBank col·loca 500 milions de lliures en deute sènior no preferent a sis anys

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
MADRID 3 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha col·locat aquest dimecres una emissió de 500 milions de lliures (571 milions d'euros) en format sènior no preferent i amb un venciment a sis anys, amb possibilitat d'amortització anticipada als cinc, segons han indicat fonts financeres a Europa Press.
La sobredemanda hauria estat per sobre dels 1.500 milions de lliures (1.712 milions d'euros). L'emissió ha partit amb un preu d'uns 110 punts bàsics sobre el rendiment del Tresor britànic, tot i que finalment el diferencial s'ha reduït fins als 98 punts bàsics.
El bo pagarà un cupó fix semestral fins al novembre del 2030. En cas de no amortitzar-se en la primera finestra prevista, el cupó es tornarà a fixar tenint en compte el rendiment del Tresor britànic a un any i un marge de reajustament.
Els bancs encarregats de la col·locació han estat CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest i Nomura.