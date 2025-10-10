CaixaBank i la Cambra de Tarragona impulsen la internacionalització de les empreses

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, han signat la renovació de l'acord de col·laboració per impulsar la internacionalització de les empreses del Camp de Tarragona, informa la corporació en un comunicat aquest divendres.
La col·laboració contempla l'acord de l'entitat a les missions comercials multisectorials que organitza la Cambra, especialment a Àfrica, tot i que també a Àsia i Amèrica.
A més a més, s'impulsaran jornades informatives sobre mercats estratègics i es reforçarà la formació en àrees com les vendes internacionals, els sistemes de cobrament i finançament i l'estratègia d'entrada a nous mercats.
González ha explicat que la col·laboració "és una mostra clara del compromís de CaixaBank amb les empreses tarragonines i el seu potencial exportador".
Per la seva banda, Roigé ha celebrat que la Cambra "continua teixint aliances amb les principals empreses del territori" per consolidar-se com un motor de l'economia.