CaixaBank i el CAFBL col·laboren per atendre els administradors de finques i comunitats de veïns

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El director comercial de banca retail de la Direcció Territorial de Barcelona de CaixaBank, Miguel Gramuntell, i el president del Col·legi Administradors de Finques Barcelona-Lleida (CAFBL), Lorenzo Ignacio Viñas, han signat un acord de col·laboració per atendre les necessitats financeres d'administradors de finques i comunitats de veïns.
En un comunicat aquest dimecres, CaixaBank explica que l'acord dona accés a una línia de productes i serveis especialitzats, a més d'informació i assessorament per part de l'entitat.
Ha afegit que el conveni "suposa un pas important per reforçar la professionalització del sector" i oferir als administradors recursos per optimitzar la seva feina diària.
Entre els serveis que ofereix CaixaBank hi ha una línia de crèdit adaptada a les necessitats de les comunitats de veïns per donar suport a projectes de millora en l'eficiència energètica dels edificis.
El conveni s'emmarca en l'estratègia de responsabilitat social i el compromís local dels dos ens per "impulsar el desenvolupament econòmic".