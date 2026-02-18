CaixaBank, BBVA i Santander, entre els bancs amb millor reputació d'Espanya, segons Forbes

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank ha estat seleccionada per la revista Forbes com l'empresa més valorada d'Espanya el 2026 en la primera edició del rànquing de la publicació 'Best Reputation', en el qual també es reconeixen 99 empreses més que "lideren la reputació corporativa al país i marquen l'estàndard del mercat".
Així, aquesta llista està integrada per un total de 100 empreses de diferents sectors. En el cas de la banca i companyies de serveis financers, Forbes ha inclòs onze firmes, a més de CaixaBank: Abanca, American Express, Andbank, Banca March, Bankinter, BBVA, Ibercaja, Kutxabank, Sabadell, Santander i Unicaja.
Igualment, la publicació també ha valorat la reputació de sis asseguradores que operen a Espanya: Allianz, Generali, Mapfre, Mútua Madrileña, Occident i Reale.
En línies generals, el rànquing es basa en l'estudi Impacte Reputacional 2026, elaborat per l'empresa d'IA i dades Enigmia, que avalua la petjada real que les companyies generen en els mitjans espanyols, a partir de la capacitat per controlar el seu missatge i convertir la seva presència informativa en reputació.
Forbes explica que el model no mesura la visibilitat bruta, sinó "la qualitat i eficàcia reputacional" dels esments que rep cada organització, i valora especialment cinc factors: eficiència reputacional, lideratge dins el sector, rellevància relativa respecte a l'exposició típica del sector, qualitat del missatge i volum residual com a criteri d'equilibri.
Així, l'anàlisi es fa únicament sobre esments amb contingut reputacional, identificats mitjançant models d'intel·ligència artificial i tecnologies semàntiques.